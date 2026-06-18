Hallan sin vida a ex secretaria de Seguridad Pública

MONCLOVA, COAH.- La mañana de este jueves, una conocida ex trabajadora del Ayuntamiento de Monclova fue localizada sin vida al interior de su domicilio en la colonia Progreso, provocando la movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio.

La mujer fue identificada como Manuela García Martínez, de 64 años de edad, mejor conocida entre ex compañeros y amigos como "Nelly", quien durante varios años se desempeñó como secretaria en el Departamento de Seguridad Pública Municipal, formando parte de distintas administraciones y convirtiéndose en una figura ampliamente conocida dentro de la corporación.

Los hechos ocurrieron en la vivienda marcada con el número 916 de la calle Niño Artillero, donde la mujer habitaba sola. De acuerdo con los primeros reportes, su sobrina, Olga Alicia García, comenzó a preocuparse luego que desde el miércoles no lograba comunicarse con ella por teléfono.

Ante la falta de respuesta, decidió acudir al domicilio durante la mañana de este jueves y solicitó el apoyo de un cerrajero para abrir la puerta de la vivienda. Sin imaginar la dolorosa escena que encontrarían, al ingresar observaron a Manuela recostada sobre una cama, inmóvil y sin responder a ningún estímulo.

Alarmados por la situación, los familiares solicitaron la presencia de una ambulancia. Minutos después arribó personal del Departamento de Bomberos, cuyos elementos realizaron una revisión y confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron para resguardar el inmueble y dar aviso a la Fiscalía General del Estado. Más tarde, detectives de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes para documentar la escena y descartar cualquier situación de carácter delictivo.

La noticia causó consternación entre personas que conocieron a "Nelly" durante su paso por la administración municipal. Ex compañeros recordaron su trato amable y los años de servicio que dedicó al área de Seguridad Pública, donde fue una pieza administrativa importante durante distintas etapas del gobierno local.

Finalmente, una funeraria local realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al anfiteatro, donde se le practicará la necropsia de ley que permitirá determinar con exactitud las causas de su fallecimiento.