Llega a revisar su casa y encuentra a intruso saqueándola

Convirtiéndose en una pesadilla, luego de descubrir que un sujeto había ingresado al inmueble y presuntamente intentaba escapar con varios objetos de valor en la colonia Monteviejo.

El incidente ocurrió durante la noche del miércoles en una casa ubicada sobre la calle Senda de Enlace Sur, donde la propietaria acudió para verificar que todo estuviera en orden, ya que desde hace algunos meses no reside en el lugar. Al llegar, notó que el acceso principal se encontraba abierto, situación que le pareció extraña y la llevó a solicitar el apoyo de la Policía Municipal.

La policía municipal actuó rápidamente tras el aviso de la propietaria.

Minutos después, los oficiales arribaron al domicilio y comenzaron a inspeccionar el área. Fue entonces cuando observaron a un joven salir de la propiedad con una mochila, por lo que de inmediato le marcaron el alto para investigar qué hacía dentro de la vivienda.

Durante la revisión preventiva, los uniformados localizaron entre sus pertenencias una consola de videojuegos y otros artículos que presuntamente pertenecían a la dueña del inmueble. Tras el hallazgo, procedieron a su aseguramiento.

Mauro Agüero fue encontrado con objetos de valor en su mochila.

Al ingresar a la casa, la afectada y los policías detectaron daños en una de las protecciones de una ventana, además de varias habitaciones con muebles y pertenencias revueltas, evidenciando que alguien había estado buscando objetos para llevarse.

El presunto responsable fue identificado como Mauro Alberto Agüero Sosa, de 21 años de edad, quien fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública para posteriormente quedar a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de determinar su situación jurídica.

Los daños en la vivienda evidencian un intento de robo.

Los objetos recuperados quedaron asegurados como evidencia, mientras continúan las investigaciones por los daños ocasionados al inmueble y el probable robo a casa habitación.