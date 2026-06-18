Detienen a joven por presuntamente lucrar con acreditación en el Estadio Azteca

Un joven de 24 años fue detenido en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, en la alcaldía Coyoacán, por su presunta participación en la renta de una acreditación oficial utilizada para ingresar a los encuentros de la Copa del Mundo.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el sujeto habría promovido a través de redes sociales el uso de su acreditación con fines económicos, ofreciendo el documento a terceros para facilitar su acceso a los partidos que se disputan en el inmueble deportivo.

Detalles confirmados

La detención ocurrió durante un operativo de vigilancia implementado en los alrededores del estadio. Policías auxiliares acudieron a un punto ubicado sobre Calzada de Tlalpan, en la colonia Santa Úrsula Coapa, luego de recibir un reporte por parte de personal relacionado con la organización del torneo.

En el lugar, un representante del área jurídica de los organizadores informó a los agentes que habían detectado diversas publicaciones en internet donde presuntamente se ofrecía la acreditación oficial en renta. Según el reporte, el hombre acudió posteriormente a realizar un trámite para reactivar su pase, momento en que fue retenido por personal del evento.

Acciones de la autoridad

Tras recibir la denuncia correspondiente, los elementos de seguridad procedieron a detener al joven, quien fue informado de sus derechos y trasladado ante el Ministerio Público, instancia que se encargará de determinar su situación legal.

Las autoridades también hicieron un llamado a posibles personas afectadas para que presenten una denuncia en caso de haber entregado dinero al detenido con la intención de obtener acceso al estadio mediante el uso de la acreditación ofrecida.