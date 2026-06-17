Frontera: Víctor Manuel Moreno causa daños materiales y es detenido

FRONTERA, COAH.- Lo que comenzó como un acto de vandalismo terminó con la intervención de las autoridades y el traslado de un hombre a las celdas municipales, luego de ser señalado por provocar daños materiales en una vivienda de la colonia La Borja.

Los hechos se registraron sobre el cruce de las calles José García y Libertad, donde una llamada de auxilio movilizó a elementos del Departamento de Seguridad Pública Municipal tras reportarse daños intencionales en un domicilio particular.

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con la afectada, identificada como Landay Mireles, de 26 años de edad, quien denunció que un individuo conocido en el sector con el apodo de "El Bebo" había acudido a su vivienda y presuntamente quebró varios cristales de las ventanas, ocasionando daños materiales en la propiedad.

Con las características proporcionadas por la denunciante, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda en los alrededores, logrando ubicar y asegurar al presunto responsable minutos después.

El detenido fue identificado como Víctor Manuel Moreno Cordero, alias "El Bebo", quien fue trasladado inicialmente al Departamento de Control de Detenidos para la integración de los informes correspondientes.

Posteriormente, el acusado quedó a disposición de la autoridad ministerial, donde deberá responder por el delito de daños a propiedad ajena, mientras se desarrollan las investigaciones y se determina su situación jurídica conforme a la ley.