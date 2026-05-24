Frontera: Camioneta sospechosa sigue a trabajador de taquería

Frontera, Coah.- Una intensa movilización policiaca se registró durante la madrugada de ayer en calles de la colonia La Sierrita, luego del reporte de un trabajador de taquería que aseguró haber sido seguido por sujetos desconocidos mientras caminaba hacia su domicilio.

El despliegue de las corporaciones ocurrió sobre la calle República, en el cruce con Victoriano Cepeda, sitio donde Alejandro Rodríguez solicitó el apoyo urgente de las autoridades al temer por su seguridad.

De acuerdo con el afectado, los hechos comenzaron cerca de las 03:00 horas, cuando salió de laborar de una taquería ubicada sobre la Carretera Federal 30 y emprendió el trayecto a pie rumbo a su vivienda.

Fue entonces cuando detectó que una camioneta Mercedes Benz en color gris, de modelo antiguo, comenzó a avanzar lentamente detrás de él. Según su declaración, la unidad permaneció siguiéndolo durante varias cuadras, manteniendo una distancia corta y sin perderlo de vista.

La situación incrementó el temor del trabajador, quien aseguró sentirse vigilado desde el momento en que abandonó su centro de trabajo. Al aproximarse a la esquina de su domicilio, decidió solicitar ayuda inmediata a la Policía Municipal.

Elementos preventivos arribaron rápidamente al sitio, provocando que los ocupantes de la camioneta aceleraran y escaparan con rumbo desconocido antes de ser interceptados.

Tras tomar conocimiento de los hechos, los oficiales realizaron recorridos de vigilancia y búsqueda en calles aledañas de la colonia La Sierrita y sectores cercanos; sin embargo, no lograron ubicar nuevamente la unidad sospechosa.

La vigilancia preventiva permaneció durante varios minutos en el sector para brindar seguridad al afectado y descartar una situación de riesgo mayor.