Lo chocan por alcance en la avenida Constitución

MONCLOVA, COAH.- Un descuido al volante provocó un aparatoso choque por alcance sobre la avenida Constitución, luego de que el conductor de una camioneta no lograra frenar a tiempo y se estrellara contra otra unidad que disminuía la velocidad para ingresar a un negocio.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:30 horas de este domingo, a la altura de Estancias de San Juan Bautista, en el cruce con la calle Primera, al norte de la ciudad.

César Garza circulaba a bordo de una Mazda CX-5 negra cuando redujo la velocidad para realizar una maniobra de ingreso a un establecimiento comercial. Sin embargo, mientras se preparaba para entrar, fue impactado en la parte posterior por una Ford F-150 guinda.

La pick up era conducida por Ángel Flores, quien presuntamente no guardó la distancia correspondiente y terminó colisionando contra la camioneta que avanzaba delante de él.

El impacto ocasionó daños de consideración en ambas unidades y generó un fuerte susto entre sus ocupantes, aunque ninguno resultó lesionado ni necesitó atención médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento, elaborar el peritaje y determinar cómo ocurrió el percance.

Debido a los daños, ambas camionetas fueron trasladadas a un corralón, mientras que los involucrados quedaron a disposición de las autoridades municipales para tratar de llegar a un acuerdo sobre la reparación de los daños ocasionados.