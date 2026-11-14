Capturan en Jalisco a "El Raptor", señalado como presunto jefe operativo de grupo criminal

Un presunto integrante de alto nivel de una organización criminal fue detenido en Jalisco. Se trata de Giancarlo N, alias El Raptor o Lucifer, a quien las autoridades identifican como un generador de violencia de segundo nivel y supuesto responsable de las operaciones de un grupo delictivo que mantiene presencia en Jalisco y Colima.

La Secretaría de Marina (Semar) dio a conocer que el detenido tenía una orden de aprehensión vigente por su probable participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con la información oficial, las labores de inteligencia fueron determinantes para concretar el operativo, que permitió llevar a cabo la captura sin necesidad de efectuar disparos.

La dependencia señaló que esta detención representa un golpe a la organización criminal, debido a que podría afectar su estructura de liderazgo y su capacidad para desarrollar actividades delictivas.

Detalles confirmados

En el despliegue participaron distintas instituciones de seguridad y procuración de justicia, entre ellas la Secretaría de Marina, la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Fiscalía General de la República y la Policía de Tlaquepaque.

Las autoridades destacaron que la captura forma parte de las acciones coordinadas para debilitar a los grupos delictivos que operan en la región.