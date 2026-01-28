Le pasa camioneta por encima de un pie

COAH.— Una mujer resultó con lesiones en un pie luego de ser atropellada por un adulto mayor mientras caminaba por calles de la colonia Miravalle, hecho que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades viales.

¿Cómo ocurrió el atropellamiento?

El accidente se registró en el cruce de la calle Lucio Blanco y Paseo de los Sauces, donde un vehículo Jeep Liberty color azul pasó por encima del pie de la mujer, provocándole lesiones que le impedían sostenerse. La persona señalada como probable responsable fue identificada como José Aguirre, de 78 años de edad, quien conducía la unidad involucrada al momento del incidente. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor no advirtió la presencia de la mujer, ocasionando el atropellamiento.

Acciones de los cuerpos de emergencia

La lesionada fue identificada como Claudia Martínez, de 44 años, quien presentaba molestias físicas considerables tras el impacto. Paramédicos del GRUM y de Cruz Ámbar acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron a la Clínica 7 del IMSS para su valoración médica.

Detalles del incidente

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el peritaje correspondiente, a fin de deslindar responsabilidades legales.