'Espectro' lo saca del camino; Conductor se distrajo al volante, al regresar la vista pensó que estaba a punto de arrollar a unos ciclistas

MONCLOVA, COAH.' Por conducir distraído con su celular y reaccionar ante lo que creyó que era un grupo de ciclistas, el conductor de una camioneta Volvo protagonizó una aparatosa salida de camino la noche de ayer en la avenida Montessori, en un tramo que vecinos ya catalogan como "maldito" por la cantidad de accidentes registrados ahí.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:20 horas, justo pasando un motel conocido de la zona y una estación de servicio cercana. Tras el reporte al Sistema Estatal de Emergencias, oficiales del Departamento de Control de Accidentes llegaron al lugar y localizaron una Volvo XC-40, modelo 2021, color negro, con severos daños.

El conductor fue identificado como César Ramón Valdez Luna, de 43 años, con domicilio en la calle Tercera 1601 de la colonia Ciudad Deportiva.

Él mismo explicó a los oficiales que instantes antes había observado a ciclistas metros atrás, pero perdió de vista el camino al distraerse con el celular.

"Me distraje con el teléfono, luego vi que algo se me atravesó entre la oscuridad; pensé que eran ciclistas y maniobré para no atropellarlos, pero me salí del camino", declaró visiblemente alterado ante los oficiales.

Al intentar esquivar lo que creyó era un grupo de personas, Valdez Luna terminó impactando contra la base de concreto donde anteriormente estuvo instalada una luminaria, ubicada al borde de la avenida.

El golpe también provocó daños a una barda con alambre de púas contigua a la estructura.

Afortunadamente, el conductor resultó ileso, aunque su vehículo presentó daños considerables y fue asegurado mediante una grúa mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Los agentes no pasaron por alto que ese mismo tramo ha sido escenario de múltiples percances. Incluso, algunos automovilistas que han chocado ahí aseguran haber visto "algo" cruzarse de improviso, lo que ha alimentado versiones sobre un supuesto ente maligno que se atraviesa en el camino de los conductores.