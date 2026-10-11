Cae en plena calle y moviliza a Cruz Roja

MONCLOVA, COAH.- Un hombre que quedó tendido sobre la banqueta movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y a elementos de Seguridad Pública, luego de que vecinos de la colonia Primero de Mayo lo reportaran aparentemente inconsciente.

El incidente se registró la tarde del domingo en el cruce de las calles Bruno Neira y Matamoros, donde habitantes del sector encontraron al individuo inmóvil sobre la acera y solicitaron apoyo ante la incertidumbre sobre su estado de salud.

Tras recibir el reporte, paramédicos acudieron al lugar para revisar al hombre y determinar sus condiciones físicas. Durante la valoración, reaccionó y recuperó el conocimiento después de varios minutos.

Una vez consciente, se identificó como Rogelio Rivera Castillo y señaló que tiene su domicilio en la colonia Miravalle.

Al sitio también llegaron oficiales de Seguridad Pública, quienes tomaron conocimiento de los hechos y participaron en la atención del reporte.

De acuerdo con la información disponible, el hombre había sufrido una caída en la vía pública, situación que originó la movilización de los cuerpos de emergencia y de los elementos preventivos.

Después de la intervención de los paramédicos y de la valoración inicial, los oficiales trasladaron a Rivera Castillo hasta su domicilio, ubicado en la colonia Miravalle.

La presencia del hombre tendido sobre la banqueta generó preocupación entre los vecinos, quienes optaron por solicitar ayuda para que fuera atendido.

La movilización concluyó una vez que las autoridades lo llevaron a su vivienda. La información disponible no precisa si el hombre requirió atención médica adicional ni si presentaba lesiones derivadas de la caída.