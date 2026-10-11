Cae ebrio y se golpea

Un joven de 19 años terminó con diversos golpes tras caer sobre la banqueta cuando se retiraba de una convivencia en la colonia Hipódromo, durante la madrugada de este domingo.

El joven se encontraba bajo los efectos del alcohol

El accidente ocurrió alrededor de las 4:00 horas, en el cruce de las calles Juan del Monte y 11, donde se reportó a una persona lesionada que requería atención médica.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el afectado, identificado como Elías, había ingerido bebidas alcohólicas durante una reunión. Al concluir la convivencia, sus amigos se ofrecieron a llevarlo a su domicilio.

Sin embargo, antes de retirarse, el joven perdió el equilibrio y cayó al suelo, golpeándose contra la banqueta y sufriendo lesiones en distintas partes del cuerpo.

Amigos deciden llevarlo a un hospital

La caída alarmó a sus acompañantes, quienes decidieron auxiliarlo y buscar atención médica para descartar posibles complicaciones derivadas del impacto.

Tras recibir el reporte, se solicitó una ambulancia para que los paramédicos valoraran al lesionado. No obstante, cuando los socorristas llegaron al sitio, fueron informados de que Elías ya había sido trasladado por sus propios amigos a un hospital.

Los primeros datos señalaron que el joven se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, circunstancia que presuntamente estuvo relacionada con la pérdida de equilibrio.

Aunque los reportes iniciales apuntaban a lesiones aparentemente menores, sus acompañantes optaron por llevarlo a una unidad médica para que recibiera una valoración profesional.

El alcance de los golpes y la posible existencia de lesiones internas quedarían sujetos a la revisión médica. Hasta la información disponible, no se precisaron mayores detalles sobre su estado de salud.