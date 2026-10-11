Infarto cobra la vida de Juan N. en colonia Calderón de Monclova

MONCLOVA, Coah.- Don Juan N., conocido como "El Negro" y popular vendedor de tacos de olla en el sector sur de la ciudad, murió la tarde de este sábado tras desplomarse frente a su domicilio, ubicado en la colonia Calderón.

El hombre regresaba a su vivienda por la calle 20 cuando, al llegar al inmueble, repentinamente se desvaneció y quedó tendido en el lugar tras sufrir un infarto.

La situación alertó a vecinos del sector, quienes solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia con la esperanza de que pudiera recibir atención médica.

Minutos después, paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) arribaron al sitio para brindarle asistencia. Sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

De manera preliminar, se señaló que el fallecimiento pudo haber sido consecuencia de un infarto; no obstante, correspondía a las autoridades determinar las circunstancias del deceso mediante las diligencias correspondientes.

Tras confirmarse la muerte, agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al domicilio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las actuaciones legales.

Personal de Servicios Periciales también se presentó en el lugar para realizar las diligencias necesarias y procesar la escena, como parte de los procedimientos establecidos para estos casos.

La movilización de los cuerpos de emergencia y de las autoridades ministeriales generó expectación entre los habitantes de la colonia Calderón, quienes observaron las labores realizadas frente al inmueble.

La noticia causó consternación entre quienes conocían a Don Juan por su actividad como vendedor de tacos de olla, oficio con el que se había ganado el reconocimiento de vecinos del sector sur de Monclova.

El caso quedó a disposición de las autoridades ministeriales, encargadas de documentar el fallecimiento y establecer formalmente las circunstancias en que ocurrió.