Choca y queda atrapada en su auto

MONCLOVA, COAH.- Una mujer de 63 años quedó atrapada dentro de su automóvil tras protagonizar un choque contra una camioneta Honda Odyssey en un transitado crucero de la Zona Centro, luego de presuntamente ignorar la luz roja de un semáforo.

El accidente ocurrió pasadas las 08:00 horas de este lunes, en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, donde Martha Garza conducía un Nissan Versa rojo con dirección al poniente.

De acuerdo con los primeros reportes, al llegar al semáforo, la automovilista habría continuado su marcha pese a tener la luz roja, por lo que se atravesó al paso de una Honda Odyssey conducida por Óscar Aguilar, quien viajaba acompañado de su hijo.

Rescate de la conductora

El conductor de la camioneta no habría logrado evitar el impacto y terminó chocando contra el Nissan Versa, que sufrió daños considerables. La conductora quedó atrapada en el interior de la unidad, lo que obligó a solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para resguardar el área y coordinar las maniobras de auxilio. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana trabajaron para liberar a la mujer y, una vez que lograron sacarla del vehículo, la trasladaron a un hospital, pese a que inicialmente se resistía a recibir atención médica.

Durante el percance se activaron las bolsas de aire de la Honda Odyssey, lo que generó una nube de humo y olor a quemado. Las autoridades descartaron que se tratara de un incendio y establecieron que el humo estaba relacionado con la activación de los dispositivos de seguridad.

Mientras tanto, la alarma del Nissan Versa permaneció sonando tras la colisión, lo que llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar.

Investigaciones y medidas de seguridad

Oficiales de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el choque y determinar responsabilidades. Debido a que ambas unidades obstruían la circulación, policías municipales dirigieron el tránsito para prevenir otro percance.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos también acudió al sitio y cubrió con tierra los líquidos automotrices derramados sobre el pavimento, con el fin de reducir el riesgo de derrapes.

Finalmente, se solicitó una grúa para retirar los vehículos y trasladarlos a un corralón. La conductora quedó bajo custodia policial en el hospital, mientras se determina su situación legal por los daños ocasionados.