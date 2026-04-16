Falsa alarma en Monclova provoca despliegue de Cruz Roja y policías

Una intensa movilización de cuerpos de seguridad y auxilio se registró durante la medianoche en la colonia Colinas de Santiago, tras el reporte de una persona supuestamente golpeada y con sangrado en el rostro; sin embargo, todo terminó en una falsa alarma.

El llamado de emergencia señalaba que en el cruce de las calles Alonso de León y Antonio Balcárcel se encontraba un individuo lesionado tras una agresión, lo que provocó la rápida respuesta de elementos de la Policía Preventiva y paramédicos de la Cruz Roja.

Al arribar al sitio, los socorristas y oficiales realizaron una revisión minuciosa en la zona, pero no lograron ubicar a ninguna persona con las características reportadas. Tampoco se encontraron rastros de sangre, señales de pelea o indicios que confirmaran el supuesto ataque.

Lejos de retirarse de inmediato, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda en calles aledañas, recorriendo el sector durante varios minutos en un intento por descartar que el presunto lesionado se hubiera desplazado a otro punto.

Pese al despliegue, no se obtuvo información relevante. Vecinos del sector aseguraron no haber escuchado ni presenciado algún altercado reciente, lo que reforzó la sospecha de que se trataba de un reporte erróneo o falso.

Finalmente, las autoridades dieron por concluido el operativo sin novedades, aunque mantuvieron presencia preventiva en la colonia para garantizar la seguridad de los habitantes.

El incidente volvió a poner sobre la mesa la problemática de los reportes falsos, que movilizan unidades de emergencia y pueden retrasar la atención de situaciones reales.