Mujer sufre agresión en Monclova: detienen a su pareja

MONCLOVA, COAH.– Un nuevo caso de violencia familiar se registró en la colonia Otilio Montaño, donde una mujer fue agredida físicamente por su pareja, lo que derivó en la rápida intervención de elementos de la Policía Municipal y la detención del presunto responsable, la tarde de este jueves.

Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía en un domicilio ubicado sobre la calle 5, luego que vecinos alertaran a la Policía sobre una situación de violencia al interior de la vivienda.

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con Silvia 'N', quien presentaba visibles huellas de agresión en el rostro. La mujer relató que momentos antes había sido atacada por su pareja sentimental, luego una discusión originada mientras ella realizaba sus actividades cotidianas.

Según su versión, el hombre reaccionó de forma violenta al no recibir atención inmediata, arremetiendo en su contra con golpes en el rostro.

Ante el señalamiento directo, los uniformados procedieron a ubicar al presunto responsable, identificado como Francisco Javier López, de 58 años.

Pese a negar los hechos, el hombre fue asegurado por los oficiales, quienes le informaron sobre su detención por su probable participación en el delito de violencia familiar.

El sujeto fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública para su certificación médica y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal.