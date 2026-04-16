Intenta matarse tomando pastillas

MONCLOVA, COAH.– Una situación de alto riesgo se registró durante la madrugada en el Fraccionamiento Carranza, donde una mujer fue auxiliada de emergencia tras atentar contra su vida, ingiriendo diverso médicamento, sufrir una fuerte crisis emocional dentro de su domicilio.

Los hechos provocaron la movilización de paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Seguridad Pública, quienes acudieron rápidamente al reporte realizado por la hija de la afectada, al notar que su estado de salud se deterioraba.

La mujer, identificada como Jessica Rodríguez, de 48 años, atravesaba por problemas personales que la llevaron a un momento crítico. De acuerdo con los primeros informes, consumió una cantidad considerable de medicamentos, lo que la hizo perder el conocimiento minutos después.

Acciones de la autoridad

Al arribar al lugar, los paramédicos realizaron maniobras de atención prehospitalaria y, tras varios minutos de intervención, lograron estabilizarla y hacer que recuperara la conciencia, evitando así un desenlace fatal.

En el sitio también se presentaron elementos de la Policía Municipal y personal de la Agencia de Investigación Criminal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y brindaron acompañamiento en la situación.

A pesar de la gravedad del incidente, la mujer fue trasladada a un hospital donde se le practicó un lavado gástrico.

Importancia del apoyo psicológico

Las autoridades aprovecharon para dialogar con la afectada, orientándola sobre la importancia de recibir apoyo médico y psicológico, especialmente en momentos de crisis, reiterando que existen servicios especializados para atender este tipo de situaciones.

El caso quedó bajo seguimiento por parte de las autoridades, quienes hicieron un llamado a la ciudadanía a no enfrentar solos este tipo de problemas y buscar ayuda profesional a tiempo.