Explosión por fuga de gas deja a hombre con quemaduras en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Lo que parecía una tarde común terminó en minutos de angustia y dolor para un hombre de 60 años, quien sufrió quemaduras de consideración tras registrarse una explosión por fuga de gas al interior de su vivienda, ubicada en calles de la Zona Centro.

El siniestro ocurrió alrededor de las 13:30 horas de este jueves, sobre la calle Presidente Cárdenas, entre las calles Morelos y Nueva, donde José Eduardo Hernández Villanueva se disponía a preparar sus alimentos, sin imaginar que al encender la estufa provocaría un flamazo que lo alcanzaría de lleno.

El incidente ocurrió en la calle Presidente Cárdenas, donde José Eduardo intentó cocinar.

La acumulación de gas generó una explosión que rápidamente derivó en un incendio, sorprendiendo al sexagenario, quien resultó con quemaduras de primero y segundo grado en rostro, brazos y pecho.

A pesar del dolor, don José intentó sofocar las llamas por sus propios medios, en un acto desesperado que puso en mayor riesgo su integridad, especialmente al ver que el cilindro de gas comenzaba a arder, lo que generó temor entre los vecinos.

Fueron precisamente habitantes del sector quienes no dudaron en intervenir. Entre gritos y nerviosismo, auxiliaron al hombre y solicitaron el apoyo urgente de los cuerpos de emergencia.

Los vecinos intervinieron rápidamente y llamaron a los cuerpos de emergencia para ayudar.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron con rapidez, detectando que las líneas del tanque de gas se encontraban dañadas. De inmediato controlaron la fuga y, tras varios minutos de intensas maniobras, lograron sofocar el incendio, evitando una tragedia mayor.

Mientras tanto, una vecina brindó apoyo a don José, sacándolo del domicilio y sentándolo en una silla en el exterior, donde permaneció hasta la llegada de paramédicos del SAMU, quienes lo estabilizaron y lo trasladaron de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

Trascendió que el hombre vive con su hermano Antonio, quien no se encontraba en el lugar al momento del incidente, ya que había salido a realizar actividades para obtener apoyo económico, lo que evitó que también resultara afectado.

El estado de salud de José Eduardo Hernández fue reportado como fuera de peligro tras el accidente.

Tras controlar la situación, elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron una inspección en la vivienda para descartar riesgos adicionales.

A pesar de la gravedad del accidente, el estado de salud de José Eduardo Hernández Villanueva fue reportado como fuera de peligro, aunque permanecerá bajo observación médica.