MONCLOVA, Coah.- Después de casi dos meses hospitalizado y luchando por recuperarse de las lesiones que sufrió en una caída desde una azotea, un hombre de 61 años perdió la vida en la Clínica 7 del Seguro Social, en Monclova.

El fallecimiento de José Alejandro Zúñiga Longoria fue reportado pasado el mediodía de este jueves por personal médico del nosocomio, situación que movilizó a detectives de la Agencia de Investigación Criminal para tomar conocimiento del caso.

Don José tenía su domicilio en la calle Ramos Arizpe, en la zona centro del municipio de San Buenaventura. De acuerdo con los antecedentes del accidente, el percance ocurrió el pasado 28 de septiembre, alrededor de las 10:00 horas, cuando se encontraba en la azotea de una vivienda de madera realizando labores de limpieza y barriendo las hojas acumuladas.

En determinado momento perdió el equilibrio y cayó desde lo alto. El fuerte golpe alertó a quienes se encontraban cerca, quienes salieron de inmediato para auxiliarlo y solicitar ayuda.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado para recibir atención médica y permaneció bajo cuidado de los especialistas; sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, no logró recuperarse y falleció este jueves.

Tras recibir la notificación, agentes de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a la Clínica 7 para dar fe del deceso y realizar las diligencias correspondientes.

Posteriormente, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense, donde se llevarían a cabo los trámites de rigor.