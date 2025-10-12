Traslado urgente a Clínica 84 del IMSS termina en fallecimiento

MONCLOVA, COAH.- Una mujer de 61 años perdió la vida antes de recibir atención médica, luego de que sus familiares la trasladaran de urgencia a la Clínica 84 del IMSS durante la mañana de este sábado.

El reporte se generó alrededor de las 08:30 horas, cuando Rosa Elia Moreno Ruiz fue llevada por sus parientes desde su domicilio, luego de que notaran que no reaccionaba.

Desesperados, intentaron ingresarla al área de urgencias, pero el personal médico confirmó que la mujer ya no presentaba signos vitales al momento de su llegada.

El médico encargado del área de urgencias notificó de inmediato a las autoridades municipales sobre el fallecimiento.

Minutos después arribaron oficiales de la Policía Preventiva a bordo de la unidad 221 quienes tomaron conocimiento del hecho.

Tras confirmar el deceso, los agentes solicitaron la presencia de la Agencia de Investigación Criminal.

Los detectives acudieron para dar fe de los hechos y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se realizarán los trámites correspondientes y la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte.