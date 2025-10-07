Comité vecinal y seguridad pública actúan ante delincuencia en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La paciencia se les acabó a los vecinos de la colonia Santa Isabel, quienes están hartos de ver cómo un trío de ladrones —una mujer y dos hombres— ronda sus calles como si se tratara de su propio territorio.

Las cámaras de seguridad los captaron robando un espejo vial colocado en una esquina peligrosa, objeto que, por increíble que parezca, ya ha sido sustraído tres veces.

En los videos se observa a los delincuentes actuar con descaro, retirando el espejo en plena vía pública sin el menor intento de ocultarse.

El accesorio había sido colocado por un vecino para evitar accidentes, pero la delincuencia pudo más que la precaución.

"Ya van tres veces que lo reponemos y tres veces que se lo llevan", lamentaron los habitantes del sector.

Ante la situación, el comité vecinal de Jardines del Valle —colonia contigua a Santa Isabel— decidió tomar cartas en el asunto. De la mano de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, han comenzado a reforzar la vigilancia y coordinar rondines preventivos. "Gracias a la unión y al apoyo de la Policía, hemos reducido los robos en nuestro sector, y ahora queremos apoyar a los vecinos de Santa Isabel para que logren lo mismo", comentó Jesús Obed, integrante del comité.

En la mayoría de las viviendas ya se instalaron letreros de "Vecinos Vigilantes" y se mantienen grupos de comunicación activa con las autoridades, lo que ha permitido una respuesta más rápida ante cualquier movimiento sospechoso. Los colonos coincidieron en que la organización ciudadana ha sido clave para mantener la calma en medio del clima de inseguridad.

Por ahora, los habitantes de ambas colonias siguen atentos a la aparición del trío de ladrones que, con suerte, pronto tendrá que enfrentar a la justicia.

Mientras tanto, los vecinos continúan demostrando que la unión comunitaria sigue siendo la mejor defensa contra los amantes de lo ajeno.