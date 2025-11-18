Lesionado en choque: accidente en carretera federal 57 causa caos vehicular

CASTAÑOS, COAH.- La falta de precaución por parte de un trabajador de la empresa Arcosa desató un aparatoso accidente la noche de ayer sobre la carretera federal número 57, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y un lesionado, además de generar caos vehicular en la zona.

Según los primeros reportes, el trabajador intentó realizar un retorno al final de su jornada laboral alrededor de las 19:30 horas. Sin embargo, al no verificar si había vehículos en el carril contrario, invadió dicho carril y se cruzó al paso de una camioneta que circulaba con preferencia, provocando el impacto.

¿Qué ocurrió?

El conductor afectado fue identificado como César Garza, quien viajaba a bordo de una Dodge RAM blanca con rumbo a Zacatecas, luego de concluir su turno en Cuatro Ciénegas. Al pasar frente a las instalaciones de Arcosa, una Nissan Murano salió repentinamente frente a él, dejándole sin espacio para maniobrar y evitar el choque. A pesar de los esfuerzos de Garza por esquivar el vehículo, el impacto fue inevitable. Ambos vehículos resultaron severamente dañados, lo que causó interrupciones en el flujo vehicular mientras las autoridades realizaban las labores de control y auxilio.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El trabajador de Arcosa, presuntamente responsable del accidente, sufrió golpes leves, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atenderlo. Tras una valoración inicial, se recomendó su traslado a un hospital cercano para su observación, mientras se determinan su condición y las responsabilidades legales. Las autoridades acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente. De manera preliminar, se señaló que la causa principal del accidente fue la imprudencia del conductor al intentar hacer un retorno sin verificar el tráfico.

Las autoridades aprovecharon para hacer un llamado a los conductores a extremar precauciones, especialmente en zonas de alto flujo vehicular como esta carretera, que es frecuentada por trabajadores durante los cambios de turno.