Frontera: Axel N enfrenta cargos por homicidio calificado de 'El Perro'

FRONTERA, COAH.– Detectives de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron la orden de aprehensión girada por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal en contra de Axel N, de 19 años, acusado del homicidio calificado con ventaja de Saúl Núñez, alias 'El Perro', ocurrido la tarde del domingo en la colonia Héroe de Nacozari.

Según la investigación, el joven sostuvo una riña con la víctima y presuntamente utilizó un arma blanca con la que hirió de muerte a Saúl Núñez. Minutos después del ataque, elementos de la Policía Municipal de Frontera lograron detener al presunto responsable, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

¿Qué ocurrió?

Tras integrar los elementos necesarios, la Fiscalía General del Estado obtuvo la orden judicial que detectives de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron la noche de este martes, trasladando al imputado, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, al penal provisional habilitado en el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4) en Frontera.

Axel N quedó internado en celdas mientras se programa su presentación ante el Juez de Control en la audiencia inicial, donde enfrentará el cargo de homicidio calificado con ventaja.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La detención de Axel N ha generado un fuerte despliegue de seguridad en la región, evidenciando la respuesta rápida de las autoridades ante el homicidio. La Fiscalía se encuentra recabando más pruebas para fortalecer el caso y asegurar que se haga justicia por la muerte de Saúl Núñez.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Este incidente ha conmocionado a la comunidad de Frontera, que se encuentra en estado de alerta ante la violencia que ha surgido en la zona. Las autoridades han instado a la población a colaborar con información que pueda ayudar en la investigación.