Detienen a mujer en Cuatro Ciénegas por posesión de metanfetamina

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Elementos del Mando Coordinado Región Centro detuvieron a una mujer que presuntamente portaba varias dosis de metanfetamina y marihuana mientras caminaba por calles del primer cuadro de la ciudad.

El aseguramiento de la damita ocurrió sobre el cruce de las calles Guerrero y Mercado, donde los oficiales realizaban recorridos de vigilancia.

La detenida fue identificada como Carmen Regino Rodríguez Gómez, de 40 años, vecina de la misma Zona Centro. Los oficiales la interceptaron al notar una actitud sospechosa y, tras una revisión preventiva, encontraron entre sus pertenencias dos bolsas tipo ziploc que contenían diversas dosis de droga.

En el primer paquete localizaron seis envoltorios amarrados que contenían piedra blanca granulada con las características de la metanfetamina conocida como cristal. En el segundo hallaron cinco bolsitas transparentes con hierba verde y seca, presumiblemente marihuana.

Tras el decomiso, Carmen fue asegurada y trasladada a la Comandancia Municipal para su certificación médica y posterior puesta a disposición del Ministerio Público en Monclova, donde enfrentará cargos por posesión de narcóticos. Las sustancias incautadas quedaron debidamente embaladas como evidencia para la integración de la carpeta de investigación.