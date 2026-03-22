Monclova recibe curso de BLS y ACLS para emergencias médicas

MONCLOVA, COAH.— Con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, se llevó a cabo en la ciudad un curso de certificación internacional en Soporte Vital Básico (BLS) y Soporte Vital Cardiovascular Avanzado (ACLS), dirigido a personal médico y de auxilio.

Tras más de una década sin recibir capacitación especializada de este nivel en la región, médicos urgenciólogos, estudiantes y profesionales de la salud iniciaron un proceso intensivo de actualización enfocado en la atención de emergencias de alta complejidad.

Este importante avance fue impulsado por el doctor Omar Valdez Arreguín, médico del área de urgencias del Hospital de Especialidades y colaborador del Servicio Médico Forense, quien gestionó la llegada de instructores certificados provenientes del estado de Nuevo León, acercando esta preparación a la Región Centro.

La capacitación es impartida por especialistas en medicina de urgencias, entre ellos los doctores Lauro Esquivel, Roberto Hernández y Sergio Ortiz, quienes cuentan con certificación internacional en técnicas de reanimación y atención avanzada.

Durante las jornadas, los participantes reciben formación teórica y práctica en maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), uso de desfibriladores, administración de medicamentos y protocolos de atención a pacientes en paro cardíaco, utilizando simuladores clínicos que recrean escenarios reales.

En este esfuerzo también participa personal de seguridad, como el inspector Roberto Torres, de la Agencia de Investigación Criminal en la Región Centro, quien fortalece sus conocimientos para actuar de manera oportuna en casos donde la intervención inmediata puede salvar vidas.

Actualmente, un grupo de aproximadamente 20 participantes se encuentra en proceso de certificación, siendo evaluados bajo estrictos estándares internacionales mediante prácticas supervisadas.

Autoridades destacaron que este tipo de formación resulta clave ante el aumento de enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de muerte, por lo que contar con personal capacitado representa una herramienta fundamental para la atención prehospitalaria y hospitalaria.

Con este tipo de iniciativas, Monclova fortalece su preparación ante emergencias, elevando la calidad de atención y reforzando la coordinación entre instituciones de salud y seguridad.