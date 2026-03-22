Operativos de seguridad en Ocampo: Fiscalía General del Estado captura a tres

OCAMPO, COAH.— Un fuerte despliegue policiaco se registró en distintos puntos del municipio, luego de que autoridades ejecutaran tres cateos domiciliarios que dejaron como saldo la detención de igual número de personas, todas en posesión de diversas sustancias ilícitas.

Las acciones se realizaron como parte de operativos coordinados en materia de seguridad, donde agentes ministeriales irrumpieron en los inmuebles previamente identificados mediante labores de inteligencia, logrando asegurar narcóticos como marihuana, cristal y cocaína.

De acuerdo con los primeros reportes, en cada una de las intervenciones se logró la captura de un presunto implicado, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para enfrentar cargos relacionados con delitos contra la salud.

Estos operativos representan un golpe directo a la distribución de drogas en la región, debilitando puntos clave de venta y suministro en el municipio.

Las acciones fueron encabezadas por la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, bajo la coordinación del delegado Everardo Chapa, quien recientemente asumió el cargo y ha reforzado las estrategias de investigación y combate al delito.

En los cateos también participaron corporaciones de los tres niveles de gobierno, quienes trabajaron de manera conjunta para garantizar el éxito de las diligencias y la seguridad en la zona.

Autoridades destacaron que este tipo de operativos continuarán desarrollándose de forma permanente, con el objetivo de recuperar la tranquilidad en las comunidades y frenar la incidencia delictiva.

La Fiscalía reiteró su compromiso de mantener acciones firmes contra quienes atenten contra la seguridad, dejando en claro que en Coahuila se mantiene una lucha constante contra el narcomenudeo.