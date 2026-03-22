Hombre causa accidente en Monclova y deja a mujer herida

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso choque por alcance registrado la noche de ayer en uno de los cruces más transitados de la ciudad dejó como saldo una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales, además de provocar la movilización de cuerpos de emergencia.

El percance ocurrió sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la avenida Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con el informe preliminar, César Alberto Espinoza conducía un vehículo KIA Soul en color verde, cuando al aproximarse a la intersección no guardó la distancia adecuada ni logró frenar a tiempo.

Fue entonces que terminó impactando por la parte trasera a un automóvil Honda Civic gris que se encontraba momentáneamente detenido debido al flujo vehicular.

Tras el fuerte golpe, la conductora del vehículo afectado, identificada como Galia Abigaíl, resultó con molestias físicas al igual que su acompañante identificada como Carmen, lo que generó la rápida intervención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria en el lugar y, tras una valoración, determinaron trasladar a Carmen a un hospital para descartar posibles lesiones internas.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el flujo vehicular, el cual se vio afectado durante varios minutos.

Las unidades involucradas fueron retiradas posteriormente para liberar la circulación, mientras que las autoridades trabajan en el deslinde de responsabilidades.