Jóvenes lesionados en Monclova tras accidente con taxi

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso accidente dejó a dos jóvenes gravemente lesionados la tarde de ayer en calles de la colonia Otilio Montaño, luego de que al desplazarse a exceso de velocidad en una motocicleta ignoraran un señalamiento de alto y terminaran impactados por un vehículo de alquiler.

El percance se registró alrededor de las 16:00 horas en el cruce de la calle 16 y Mártires de Guanajuato, donde, de acuerdo con testigos, los tripulantes de la motocicleta atravesaron la intersección sin disminuir la velocidad ni respetar la señal restrictiva.

Fue en ese momento cuando un automóvil Nissan Tsuru, habilitado como taxi, los impactó de lleno, provocando que ambos jóvenes salieran proyectados violentamente contra el pavimento, quedando tendidos en medio de la vialidad con visibles lesiones.

La fuerza del choque dejó la motocicleta prácticamente reducida a chatarra, mientras que el vehículo de alquiler logró detenerse metros más adelante.

Vecinos del sector, alarmados por el estruendo, acudieron de inmediato para auxiliar a los heridos y solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio y brindaron atención prehospitalaria a los lesionados, quienes debido a la gravedad de sus heridas fueron trasladados de urgencia a un hospital de la localidad.

Por su parte, el conductor del taxi permaneció en el lugar, visiblemente afectado por lo ocurrido, aunque sin presentar lesiones de consideración.

Elementos de la Policía Municipal abanderaron el área y realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.