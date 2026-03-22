Monclova: incendio en local abandonado genera alarma entre vecinos

MONCLOVA, COAH.— Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la noche de ayer, luego que un incendio consumió parte de un inmueble en abandono ubicado sobre el bulevar Harold R. Pape, en la colonia Fraccionamiento Elizondo.

El siniestro se originó en un local que anteriormente operaba como bar y que desde hace años permanece desocupado, convirtiéndose en refugio frecuente de personas en situación de calle.

De acuerdo con versiones de vecinos, el fuego habría sido provocado al interior del inmueble por individuos que suelen ingresar al sitio, pese a las condiciones de riesgo en que se encuentra la estructura.

Habitantes del sector señalaron que entre las personas que merodean el lugar identifican a un sujeto apodado "El Morín", conocido en la zona por encender fogatas de manera constante, lo que ya había generado preocupación entre los colonos.

En esta ocasión, las llamas se extendieron rápidamente debido a la gran cantidad de basura, plásticos, hule y otros materiales inflamables acumulados dentro del lugar, generando una densa columna de humo visible a varios metros de distancia.

El incidente encendió las alertas entre comerciantes y vecinos cercanos, quienes realizaron el reporte al Sistema Estatal de Emergencias al temer que el fuego se propagara a negocios y viviendas contiguas.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato y comenzaron las maniobras para sofocar el incendio, logrando controlar la situación tras varios minutos de intensos trabajos.

Posteriormente, los vulcanos realizaron labores de enfriamiento para evitar que el fuego se reavivara, descartando riesgos mayores en la zona.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, aunque la circulación vehicular hacia el sur de la ciudad se vio afectada de manera momentánea mientras se atendía la emergencia.