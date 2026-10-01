Bomberos capturan víbora en Asturias

MONCLOVA, COAH.- Un buen susto se llevó una ama de casa la mañana de este jueves al descubrir una víbora en el patio de su vivienda, ubicada en la colonia Asturias.

El reporte se recibió alrededor de las 07:40 horas, cuando la mujer solicitó el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos al detectar al reptil dentro de su domicilio, localizado sobre la calle Leopoldo Villarreal, marcado con el número 2407.

Los elementos acudieron al sitio para localizar a la serpiente y retirarla del domicilio, con el objetivo de evitar algún riesgo para los habitantes.

Después de varios minutos de búsqueda, los bomberos lograron ubicar y capturar a la víbora mediante las técnicas necesarias para manipularla sin causarle daño.

Una vez asegurado el reptil, los rescatistas decidieron trasladarlo a una zona despoblada, donde fue liberado nuevamente en su hábitat natural.

El incidente únicamente quedó en un susto para los habitantes del domicilio, ya que ninguna persona resultó lesionada durante la captura del animal.