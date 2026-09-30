Seguridad Pública refuerza vigilancia en Monclova tras lluvias

MONCLOVA, Coah.- Elementos del Departamento de Seguridad Pública reforzaron durante la noche la vigilancia preventiva en distintos sectores de Monclova identificados como zonas de riesgo generadas por las lluvias.

El operativo de proximidad social se desplegó después de las precipitaciones registradas en la ciudad, con recorridos por vialidades y colonias donde las condiciones del agua podían dificultar la circulación.

Las unidades policiales concentraron parte de sus recorridos en el sector sur, principalmente en el fraccionamiento Madero y Praderas, donde se mantuvo presencia preventiva durante el operativo.

El dispositivo también se extendió al sector oriente de Monclova, considerado otro de los puntos que registraron un importante flujo de agua durante las lluvias. Los elementos realizaron recorridos de supervisión para mantener vigilancia sobre las condiciones de las vialidades y permanecer atentos ante cualquier situación derivada de las precipitaciones.

Otro de los puntos incluidos en el despliegue fue el bulevar Harold R. Pape, una de las principales vialidades de la ciudad y un sector donde se concentra un importante flujo de agua durante los periodos de lluvia.

La presencia policial tuvo como finalidad reforzar la proximidad social y mantener monitoreadas las zonas señaladas como de mayor riesgo.

Durante la noche posterior a las precipitaciones, las unidades continuaron con recorridos preventivos en los sectores identificados, como parte de las acciones de vigilancia implementadas por Seguridad Pública.

El operativo permitió mantener presencia de los elementos en vialidades y colonias donde las condiciones generadas por las lluvias podían representar dificultades para la circulación.