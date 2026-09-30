Joven polaca es hallada sin vida en Saltillo

SALTILLO, Coah. Una joven de 26 años, de origen polaco, fue encontrada sin vida dentro de un departamento de la Torre Voel, ubicada sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, en la colonia Los Ángeles.

La víctima fue identificada como Paulina Zofia, de 26 años, quien se encontraba en el inmueble junto con su pareja, Massimiliano Rosa, de 56 años y originario de Italia.

De acuerdo con los primeros datos, el hallazgo ocurrió cuando Rosa ingresó al departamento y encontró a la joven dentro del baño, sin signos vitales.

El reporte movilizó a elementos de las autoridades hasta el complejo habitacional, donde se realizaron las primeras diligencias para documentar las condiciones en que fue localizada la mujer.

Personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del caso e inició las investigaciones ministeriales para establecer oficialmente las circunstancias del fallecimiento.

Durante las primeras indagatorias se estableció que la joven atravesaba por problemas relacionados con depresión y ansiedad. Asimismo, las autoridades investigaban circunstancias previas relacionadas con su estado emocional.

Entre las líneas consideradas durante las primeras investigaciones se encontraba la posible ingesta de medicamentos; sin embargo, correspondía a la autoridad ministerial determinar oficialmente las causas y condiciones del fallecimiento.

El cuerpo fue trasladado para la práctica de las diligencias forenses correspondientes, mientras continuaban las investigaciones para esclarecer lo ocurrido dentro del departamento.

El caso quedó bajo investigación de la autoridad competente.