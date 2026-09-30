Joven de 20 años ingresa en estado delicado al hospital Amparo Pape en Monclova

MONCLOVA, Coah. - Una joven de 20 años fue trasladada en estado delicado al Hospital Amparo Pape de Benavides, luego de ser localizada inconsciente en su domicilio tras ingerir una cantidad excesiva de medicamento utilizado para adelgazar.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 15:30 horas, cuando María Fernanda de la Cruz se encontraba sola en una vivienda ubicada en el sector San Simeón, en la colonia Feste.

De acuerdo con los primeros informes, la joven habría ingerido una cantidad considerable del medicamento y, posteriormente, presentó complicaciones que la dejaron inconsciente.

La situación fue descubierta aproximadamente cuatro horas después, cuando su padrastro llegó al domicilio y encontró a María Fernanda sin reaccionar.

Ante la gravedad de su estado, solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de Cruz Roja acudieron al inmueble y le brindaron los primeros auxilios.

Debido al tiempo transcurrido desde la ingesta del medicamento y a su condición, los socorristas determinaron que requería atención hospitalaria urgente.

La joven fue trasladada al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde ingresó en estado delicado. Personal médico inició las maniobras necesarias para estabilizarla y mantenerla bajo vigilancia.

Asimismo, se realizó un procedimiento médico para retirar los restos del medicamento que permanecían en su organismo.

Familiares señalaron que desconocían qué pudo haber ocurrido antes de que María Fernanda ingiriera el medicamento y manifestaron que, aparentemente, no existían problemas conocidos con su novio ni con otros integrantes de la familia.

Hasta el momento, no habían sido establecidas las circunstancias que llevaron a la joven a ingerir el medicamento. María Fernanda permanecía bajo atención médica, mientras sus familiares esperaban conocer su evolución.