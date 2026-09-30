Camioneta volcada en Candela tras perder control por lluvia

CANDELA, Coah.- Una camioneta Nissan gris terminó volcada luego de que su conductor perdiera el control al circular bajo una intensa lluvia por la carretera estatal 24, a la altura del tramo conocido como Santa Rosa.

El accidente ocurrió durante la tarde, en el kilómetro 35 de dicha carretera, cuando la unidad llegó a una prolongada curva y las condiciones del pavimento se encontraban complicadas por la lluvia.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, en la camioneta viajaban tres integrantes de una familia que regresaba a Candela después de realizar compras en Monclova. El conductor y su madre, María, de 45 años, viajaban en la cabina, mientras que un joven de 17 años se desplazaba en la caja de la unidad.

Al perder el control, la camioneta abandonó la carpeta asfáltica y comenzó a dar varias vueltas hasta quedar volcada fuera de la carretera.

Durante el accidente, el adolescente salió proyectado de la caja y terminó sobre la terracería. El joven presentó diversos golpes, aunque sus lesiones no fueron consideradas de gravedad.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y valorar tanto al adolescente como a los demás ocupantes de la camioneta. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes realizaban labores de patrullaje por el sector, también se detuvieron para auxiliar a los afectados y solicitaron la intervención de las autoridades estatales.

Posteriormente se realizaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del percance, además de las maniobras necesarias para retirar la camioneta del lugar.

El accidente dejó personas lesionadas y daños materiales, sin consecuencias de mayor gravedad.