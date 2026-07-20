Azota ola de robos a viviendas.

MONCLOVA COAH.-Los robos a casa habitación mantienen un incremento en el sector oriente de Monclova, donde vecinos de diversas colonias aseguran que los presuntos delincuentes ya no son disuadidos por la presencia de cámaras de videovigilancia y, en algunos casos, conocen la forma de evadirlas o inutilizarlas para cometer los atracos.

Incremento de robos en colonias

La colonia Anáhuac es una de las zonas donde habitantes han documentado estos hechos mediante sistemas particulares de circuito cerrado. En grabaciones captadas por cámaras de seguridad se observa la manera en que presuntos ladrones recorren las calles y actúan para ingresar a los domicilios.

De acuerdo con vecinos de las calles Quinta y avenida Cuauhtémoc, los robos han ido en aumento durante las últimas semanas, situación que ha generado preocupación entre las familias del sector, quienes han reforzado medidas de seguridad sin lograr frenar por completo la incidencia.

A esta problemática se suman reportes de habitantes de las colonias Del Río y 288, donde también denuncian un incremento en los robos a casa habitación. Los afectados señalan que los presuntos responsables actúan con mayor conocimiento de los sistemas de vigilancia, por lo que la instalación de cámaras ya no representa un obstáculo suficiente para evitar los delitos.

Reacción de los vecinos

Ante este panorama, los vecinos exhortaron a la ciudadanía a permanecer alerta, reportar cualquier situación sospechosa y fortalecer las medidas preventivas en sus viviendas.

Asimismo, solicitaron a las autoridades municipales incrementar los rondines de vigilancia en las colonias del sector oriente para inhibir la comisión de estos delitos y reforzar la seguridad de las familias.