Hallan cadáver junto a las vías del tren

MONCLOVA, COAH.– Un macabro hallazgo interrumpió la tranquilidad del mediodía de este martes, luego de que el cuerpo de un hombre fue localizado a un costado de las vías del tren, a espaldas del rancho Polka 2, sobre la carretera federal número 57 al norte de la ciudad.

Fue alrededor de las 13:00 horas cuando un custodio de Ferromex, identificado como Florencio Hernández, realizaba su recorrido de vigilancia a la altura del kilómetro 13, cuando a orillas de las vías observó lo que parecía ser una persona tirada.

Al acercarse, confirmó lo peor: se trataba de un hombre que ya no presentaba signos vitales, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades, desatando la movilización de cuerpos de seguridad y emergencia.

Elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio, confirmando el deceso del individuo, quien hasta el momento permanece en calidad de desconocido.

El hombre fue descrito como de tez morena, vestía únicamente pantalón de mezclilla, no portaba camisa y calzaba tenis en color blanco con detalles en rosa, características que podrían ayudar a su identificación.

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Acciones de la autoridad

Minutos más tarde, detectives de la Agencia de Investigación Criminal se internaron por brechas hasta llegar a las vías férreas, donde procedieron a tomar conocimiento de los hechos.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron la fijación de la escena, recolectando indicios que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

Posteriormente, personal de una funeraria local llevó a cabo el levantamiento del cuerpo, el cual será sometido a la necropsia de ley para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

Investigación en curso

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer la identidad del hombre y conocer qué ocurrió en ese solitario punto junto a las vías del tren.