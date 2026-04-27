Autoridades entregaron uniformes y balones a equipo Real Jr.

FRONTERA COAH.- En una acción enfocada a la prevención del delito y al fortalecimiento del tejido social, elementos de Seguridad Pública atendieron el llamado de un entrenador comunitario para respaldar a un equipo infantil de fútbol en formación.

Bajo los lineamientos de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú y por instrucciones del Director de Seguridad Pública, Gabriel Vázquez Ramírez, oficiales de departamentos como Control de Accidentes, Policía Escolar y Policía Operativa acudieron al encuentro con el ciudadano Julián Sánchez, responsable del equipo Real JR.

El conjunto, con apenas siete meses de haberse conformado, agrupa a niñas y niños de entre 7 y 11 años, quienes entrenan de manera constante como alternativa a entornos de riesgo. En respuesta, los oficiales realizaron la entrega de cuatro balones destinados al entrenamiento del equipo.

La intervención forma parte de las estrategias de proximidad ciudadana implementadas por la corporación, enfocadas en mantener a la niñez y juventud dentro de actividades sanas que inhiban conductas delictivas.

Autoridades señalaron que el impulso al deporte representa una herramienta clave para alejar a menores de escenarios adversos, apostando por su desarrollo integral a través de disciplina, convivencia y formación de valores.

La presencia policial, lejos de operativos reactivos, se traduce en acciones preventivas que buscan impactar directamente en la comunidad, generando confianza y participación social.

Con este tipo de apoyos, Seguridad Pública refuerza su compromiso de actuar desde la raíz del problema, apostando por la prevención antes que la reacción.