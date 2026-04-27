Lesionados tras choque en Monclova sobre Revolución Mexicana

MONCLOVA, COAH.– Un descuido al volante desató un accidente que dejó personas lesionadas y movilizó a cuerpos de emergencia la tarde del lunes sobre la avenida Revolución Mexicana, conocida como Las Torres, uno de los tramos con mayor carga vehicular en la ciudad.

De acuerdo con los reportes recabados en el lugar, una mujer que conducía un automóvil Nissan Sentra gris se desplazaba con dirección al sur cuando, al aproximarse a un bordo cercano al cruce con la avenida Adolfo López Mateos, no conservó la distancia de seguridad. La falta de precaución derivó en un impacto por alcance contra un Nissan Versa blanco habilitado como taxi de la línea Taxi Plus.

El golpe fue seco y suficiente para proyectar daños visibles en la parte posterior de la unidad de alquiler, principalmente en la defensa y la cajuela. Dentro del taxi viajaban varios pasajeros, quienes tras el choque manifestaron dolencias físicas, lo que obligó a solicitar apoyo inmediato.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron minutos después para brindar atención prehospitalaria a los afectados. Tras una valoración inicial, los ocupantes del taxi fueron trasladados a un hospital de la localidad para descartar lesiones de consideración.

Elementos de Control de Accidentes se hicieron presentes para tomar conocimiento de los hechos, asegurar la zona y realizar el peritaje correspondiente que permita determinar responsabilidades. La circulación se vio parcialmente afectada mientras se llevaban a cabo las maniobras.

Finalmente, los involucrados fueron llevados ante la comandancia municipal, donde se daría seguimiento al caso y se buscaría un acuerdo por los daños materiales y gastos médicos derivados del percance.