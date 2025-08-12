Capturan a ladrón de objetos en Monclova

MONCLOVA, COAH. – Un hombre fue detenido la tarde de este martes, tras ser sorprendido mientras robaba varios objetos de un domicilio en la colonia El Roble.

La captura fue realizada por elementos de la Policía Municipal de Monclova luego de que el ladrón fue visto cargando un compresor del techo de una vivienda.

Joel Jonathan Cruz Lara, de 32 años, admitió haber ingresado al domicilio sin autorización, alegando que la casa estaba sola y que planeaba vender los objetos robados para conseguir dinero.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas, cuando los oficiales patrullaban por la calle Encino y observaron a un hombre que llevaba un cable de uso rudo en la mano izquierda y una lámpara solar en la derecha, mientras caminaba fuera de un domicilio, donde dejó también un compresor de aire acondicionado, lo que levantó sospechas sobre un posible robo.

Los elementos de la Policía Municipal procedieron a realizar su detención, para luego llevarlo a las instalaciones de la Comandancia Municipal junto a los objetos robados.

Los objetos asegurados se encontraban un compresor de aire acondicionado, un rollo de cable de aproximadamente 12 metros de largo y la lámpara solar de exterior color negra, mismos que quedaron como evidencia del delito.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación legal.