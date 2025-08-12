Choque en Monclova: taxi y vehículo colisionan en cruce de calles

MONCLOVA, COAH. – Un taxista y su pasajera resultaron lesionados luego de que el conductor de un vehículo de alquiler causara un accidente al pasarse una señal de alto en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Adolfo López Mateos, en la colonia Aguilar. El accidente ocurrió la mañana de este martes, alrededor de las 09:45 horas, cuando Luis Arturo Medrano González, de 61 años, conductor de un Nissan Tsuru de color blanco, no respetó la señal de alto en la intersección, provocando que el taxi fuera impactado en el costado izquierdo por un Chevrolet Tracker, de color rojo, que manejaba Ali Alejandro Castillo Franco, de 34 años, por la calle Adolfo López Mateos. En el vehículo de alquiler viajaba Leticia Yasmin García Carrizales, de 54 años, vecina de la colonia Las Flores. Como consecuencia del choque, la mujer sufrió lesiones y fue atendida en el lugar por paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes la trasladaron de urgencia a la Clínica 7 del IMSS. El conductor del taxi también resultó lesionado y fue llevado al Hospital General Amparo Pape de Benavides para recibir atención médica. Los oficiales del Departamento de Control de Accidentes llegaron al lugar para realizar el peritaje correspondiente, establecer las responsabilidades y ordenar el traslado de los vehículos involucrados a un corralón.