Choque entre motocicleta y camioneta deja a pareja herida

MONCLOVA, COAH.– Una pareja resultó lesionada la noche de este lunes tras un accidente vial ocurrido en la colonia Héroes del 47, cuando la motocicleta en la que viajaban chocó contra una camioneta que imprudentemente se les atravesó al paso.

El incidente ocurrió alrededor de las 23:30 horas en el cruce de las calles Jiménez y Álamo, cuando Ricardo Abdiel Herrera, de 24 años, vecino de la colonia Hipódromo, y Yoseline Monserrat Flores, de 21 años, residente de la colonia Del Río, fueron derribados de su moto después que una camioneta roja, cerrada, se les cruzó de manera sorpresiva. El conductor de la camioneta, tras causar el choque, se dio a la fuga, dejando a la pareja en el suelo.

Al lugar llegaron socorristas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) y del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes atendieron a los lesionados y los trasladaron a un hospital para su valoración médica. Afortunadamente, las lesiones no fueron de gravedad.

La Policía Municipal acudió al sitio para tomar conocimiento del choque, y elementos del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de establecer el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y dar con el responsable del hecho.