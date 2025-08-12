Delincuente captado por cámaras durante asalto en Chips

FRONTERA, COAH.– Un hombre fue captado por las cámaras de seguridad de un expendio de cerveza denominado Chips, ubicado sobre la carretera federal número 30, en la colonia Diana Laura, al perpetrar un asalto la tarde de ayer.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:24 horas, cuando el delincuente ingresó al establecimiento simulando portar un arma y amagó al cajero para robar el dinero de la caja registradora. Después de cometer el delito, el asaltante huyó del lugar, dirigiéndose hacia una zona desconocida.

Las cámaras de seguridad lograron capturar la imagen del delincuente, quien vestía una camiseta color azul, una gorra oscura, gafas de sol, pantalones cortos y zapatillas blancas. Con esta evidencia, las autoridades municipales fueron notificadas y se implementó un operativo de búsqueda en la zona.

Sin embargo, hasta el momento el responsable no ha sido capturado, y las investigaciones continúan. La Policía Municipal pidió a la ciudadanía colaborar proporcionando cualquier información que ayude a dar con el paradero del delincuente.