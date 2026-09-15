Menor sufre quemaduras por pirotecnia en festejo patrio de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una menor sufrió quemaduras durante un festejo patrio realizado la noche de ayer en el exterior de la Parroquia de la Sagrada Familia, en la colonia Asturias, luego de que un artefacto de pirotecnia provocara el incendio de un mantel.

El incidente ocurrió sobre la calle Rubén Moreira Cobos y la avenida Juan Antonio de la Fuente, donde vecinos se concentraban para participar en las actividades conmemorativas.

De acuerdo con la información proporcionada, el festejo transcurría con normalidad hasta que los organizadores iniciaron la quema de pólvora y pirotecnia.

En determinado momento, uno de los cuetes cayó sobre un mantel y este comenzó a incendiarse. La situación derivó en lesiones para una menor, quien sufrió quemaduras.

Posteriormente, la menor fue trasladada en un automóvil particular a la Clínica 84 del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica.

Tras el reporte, oficiales de Seguridad Pública y elementos del Cuerpo de Bomberos de Monclova acudieron al lugar para atender la emergencia.

A su llegada, los elementos se encontraron con la negativa inicial de los organizadores, quienes rechazaron que hubiera ocurrido el incidente.

Personal de Protección Civil también intervino debido al uso de pirotecnia durante el festejo. Tras revisar la situación, la autoridad determinó clausurar el evento, al establecer que los organizadores no contaban con los permisos correspondientes para utilizar pólvora y artefactos pirotécnicos.

La celebración fue suspendida después de la intervención de las autoridades, mientras el incidente quedó registrado tras las lesiones sufridas por la menor durante la quema de pirotecnia.