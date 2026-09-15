Paramédicos del GRUM brindan atención en festejos patrios: Monclova

MONCLOVA, COAH. - Diez paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) reforzaron la atención preventiva durante los festejos patrios realizados en el recinto municipal.

El personal permaneció desplegado a pie en la zona centro, equipado con botiquines de emergencia para brindar atención inmediata en caso de que algún asistente requiriera auxilio.

Daniel Segovia, director del GRUM, informó que los paramédicos acudieron como respaldo médico durante las actividades conmemorativas, con el objetivo de mantener personal capacitado disponible ante cualquier eventualidad.

Como parte del dispositivo, una ambulancia permaneció en el lugar para apoyar en caso de que fuera necesario atender o trasladar a alguna persona.

Los elementos del GRUM mantuvieron presencia preventiva durante el desarrollo de los festejos, atentos a cualquier situación que pudiera requerir intervención médica.

El despliegue se concentró en el primer cuadro de la ciudad, donde se llevaron a cabo las actividades con motivo de las fiestas patrias.

El operativo contempló tanto la presencia de los paramédicos a pie como la disponibilidad de una ambulancia, con el equipo necesario para responder ante alguna emergencia.

Hasta el cierre de la información proporcionada, no se reportaron detalles sobre alguna emergencia médica específica ocurrida durante la presencia del personal del GRUM.