Lesionado en carambola de cuatro autos en el puente Harold R. Pape de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una aparatosa carambola de cuatro vehículos convertida en el espectáculo vespertino de este sábado dejó cuantiosos daños, un lesionado y el cierre temporal de la parte alta del puente elevado del bulevar Harold R. Pape, a la altura de la avenida Industrial, donde socorristas y autoridades tuvieron que hacer malabares para mover tanto carro chocado.

El percance ocurrió cerca de las 14:30 horas en el sentido de norte a sur. Según los primeros reportes, la conductora de una Ford Bronco modelo 2022, color rojo, identificada como Patricia Imelda Pérez Reyes, aparentemente decidió confiar demasiado en la distancia de frenado... y perdió.

La Bronco se estampó por detrás contra una camioneta Ford Escape modelo 2018, color gris, con placas GFT 150 D, guiada por Héctor Javier Cortez Enríquez. El impacto proyectó la Escape contra un taxi Nissan Tsuru 2014, color blanco, manejado por Enrique Eduardo Charles Silva, y a su vez, el Tsuru terminó enviando a besar el paragolpes de un Volkswagen Jetta 2025, color blanco, conducido por Jesús Alberto Rivera Haro.

Como era de esperarse, el caos vehicular no tardó en hacer de las suyas. Uno de los tripulantes resultó con molestias físicas, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle los primeros auxilios, mientras los oficiales de Control de Accidentes aplicaban la clásica: realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Por varios minutos, la parte alta del puente quedó cerrada, porque con cuatro vehículos atravesados no había manera de que pasara ni el viento. Finalmente, la vialidad fue restablecida luego que las camionetas fueron remolcadas por una grúa al quedar más afectadas en el accidente.