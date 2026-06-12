Cuatro vehículos involucrados en accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH. - Una aparatosa carambola entre cuatro vehículos provocó una intensa movilización de cuerpos de auxilio durante la tarde de ayer sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura del cruce con la calle Ecuador, frente a una conocida plaza comercial de la ciudad.

El accidente ocurrió en uno de los sectores con mayor flujo vehicular de Monclova, donde una presunta falta de precaución al conducir desencadenó una reacción en cadena que terminó involucrando a cuatro automóviles.

Tras el reporte realizado al sistema de emergencias, paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron de inmediato al sitio para brindar atención a Giovanni de Jesús Hernández Martínez, de 23 años de edad, con domicilio en la calle 22 número 920 del Fraccionamiento Calderón, quien resultó lesionado durante el percance.

Los socorristas realizaron una valoración médica en el lugar debido a que el joven manifestó molestias en la espalda tras la colisión. Luego de la revisión correspondiente, se determinó que las lesiones no ameritaban traslado a un hospital, permaneciendo en el sitio bajo observación.

La magnitud del impacto generó congestionamiento vehicular en ambos sentidos del bulevar, mientras los cuerpos de rescate efectuaban las labores de atención y seguridad en la zona.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes también arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, recabar evidencias y elaborar el peritaje correspondiente que permitirá determinar la responsabilidad de los conductores involucrados.

Aunque el saldo final no incluyó personas con lesiones de gravedad, la colisión dejó cuantiosos daños materiales en las cuatro unidades participantes, cuyos conductores permanecieron en el sitio mientras se desarrollaban las diligencias.

El percance volvió a evidenciar los riesgos de conducir sin la debida atención en una de las vialidades más transitadas de la ciudad, donde una distracción puede desencadenar accidentes de consideración en cuestión de segundos.