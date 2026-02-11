Carambola en Monclova: tres vehículos involucrados en accidente

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso accidente vial provocó el cierre parcial del puente elevado del bulevar Harold R. Pape, a la altura del cruce con la calle Zaragoza, en la Zona Centro, luego una carambola entre tres vehículos registrada la tarde de este miércoles, justo en plena hora de movimiento... como para no perder la costumbre.

El percance ocurrió alrededor de las 13:40 horas en los carriles de circulación de sur a norte, donde la falta de precaución terminó convirtiéndose en lámina doblada y tráfico detenido.

Elementos de Tránsito Municipal cerraron la vialidad en la parte alta del puente y desviaron a los automovilistas por el carril lateral para evitar otro susto en cadena.

De acuerdo con el peritaje preliminar, como presunto responsable fue señalado Javier Flores, conductor de un automóvil KIA Optima color morado, quien no guardó la distancia adecuada y se impactó contra una Nissan Magnite color rojo, manejada por Alejandro García.

Tras el primer golpe, también resultó afectado un Chevrolet Chevy color arena, conducido por Julio Ortiz.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para valorar a los involucrados, confirmando que, pese a lo aparatoso del choque, no se registraron personas lesionadas, por lo que no fue necesario el traslado de nadie a un hospital.

Personal del Departamento de Control de Accidentes realizó las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades, mientras una grúa retiró las unidades siniestradas y las trasladó a un corralón.

Los conductores buscarían llegar a un acuerdo en la comandancia municipal para la reparación de los daños y evitar que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público.