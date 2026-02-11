Joven se intoxica por brasas encendidas en Castaños

CASTAÑOS, COAH.— Lo que comenzó como un intento improvisado por combatir el frío terminó en una emergencia médica durante la madrugada de este miércoles, luego que un joven resultó intoxicado al introducir brasas encendidas dentro de su vivienda, en la colonia Independencia.

El incidente se registró minutos antes de la una de la mañana en un domicilio ubicado sobre la calle Altamirano, casi en el cruce con Felipe Ángeles, marcado con el número 405, donde el humo empezó a acumularse de forma silenciosa pero peligrosa en cada rincón de la casa.

El afectado fue identificado como José Manuel Jiménez Rico, de 23 años de edad, quien —en su intento por mantener caliente el lugar— metió una cantidad considerable de brasas encendidas al interior, sin considerar que el monóxido de carbono no avisa, no huele y no perdona.

Familiares comenzaron a notar que el ambiente se volvía cada vez más denso y que el joven presentaba malestar, con mareos y dificultad para respirar, por lo que solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos arribaron con rapidez y le brindaron los primeros auxilios en el sitio, logrando estabilizarlo. Tras la valoración inicial, determinaron que era necesario su traslado urgente al Hospital General Amparo Pape de Benavides, en Monclova, donde quedó bajo observación médica.

Especialistas del nosocomio realizaron estudios para descartar complicaciones derivadas de la inhalación prolongada de humo y gases tóxicos. Su estado de salud fue reportado como estable, aunque continuará bajo supervisión.

Autoridades aprovecharon el caso para reiterar —una vez más— el llamado a la población a no utilizar brasas, anafres ni combustión dentro de espacios cerrados durante temporadas frías, ya que la acumulación de gases puede provocar intoxicaciones graves en cuestión de minutos.