Cuatro lesionados tras choque múltiple en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una tarde que transcurría con normalidad terminó en caos vial, luego de que una aparatosa carambola involucrara a tres vehículos sobre el bulevar Harold R. Pape, dejando como saldo cuatro personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

El accidente se registró a la altura de la avenida 2, en la colonia Obrera Norte, cuando una camioneta Chevrolet blanca, un taxi y un automóvil de lujo Lexus colisionaron mientras circulaban en dirección de sur a norte.

Fue al llegar al cruce con la avenida 3 donde, por causas aún bajo investigación, las unidades terminaron impactándose entre sí, generando una escena de confusión que obligó a detener por completo la circulación en uno de los puntos más transitados de la ciudad.

El estruendo del choque alertó a automovilistas y peatones, quienes observaron cómo los vehículos quedaban atravesados sobre la vialidad, mientras los tripulantes comenzaban a pedir ayuda.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) y de la Cruz Roja acudieron de inmediato para brindar atención a los cuatro lesionados, quienes presentaban golpes diversos. Afortunadamente, ninguno requirió traslado urgente, aunque fueron valorados en el lugar para descartar complicaciones.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de realizar el peritaje correspondiente, mientras grúas trabajaban para retirar las unidades siniestradas y liberar la circulación, la cual permaneció afectada durante varios minutos.

El percance dejó en evidencia, una vez más, los riesgos de transitar por el bulevar Pape sin las debidas precauciones, en una arteria donde cualquier descuido puede terminar en un choque múltiple.