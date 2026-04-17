Comerciante en Monclova sufre extorsión telefónica y amenazas de sustracción

MONCLOVA, COAH.– Lo que parecía un servicio más terminó en una situación de riesgo para un comerciante, luego que fuera víctima de un intento de extorsión telefónica mientras realizaba una cotización en una zona apartada, al norte de la ciudad.

Los hechos se registraron alrededor del mediodía de este viernes sobre la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 18, donde el afectado, dedicado a la instalación de persianas residenciales, acudió tras ser contactado por un supuesto cliente.

De acuerdo con el reporte, el hombre ingresó por una brecha y permaneció en el sitio a la espera de quien lo había citado; sin embargo, al no llegar nadie, decidió comunicarse con el número proporcionado.

Fue en ese momento cuando la situación dio un giro alarmante, ya que comenzaron a amenazarlo, indicándole que no se moviera del lugar y advirtiéndole que, de hacerlo, "le iría mal", asegurando pertenecer a un grupo delictivo.

Ante el temor, el afectado optó por retirarse del sitio, evitando caer en el engaño. Minutos después, la presión continuó, pero ahora a través de su familia.

Su hermano comenzó a recibir llamadas en las que le aseguraban que había sido secuestrado, exigiendo dinero a cambio de su supuesta liberación, en un claro intento de extorsión bajo la modalidad de "secuestro virtual".

El afectado señaló que las llamadas provenían del número 5633732692 y que los interlocutores se identificaron con nombres falsos, tratando de generar miedo para obtener un pago económico.

Tras lo ocurrido, se solicitó el apoyo de las autoridades, quienes tomaron conocimiento del caso y recomendaron no caer en este tipo de engaños, así como reportar de inmediato cualquier intento de extorsión.

Este caso pone nuevamente en evidencia la forma en que delincuentes utilizan citas falsas y amenazas telefónicas para presionar a sus víctimas, aprovechando la incertidumbre y el temor para intentar obtener dinero de manera ilícita.