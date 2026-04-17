Persecución en la Carranza

MONCLOVA, COAH.– Lo que comenzó como un simple percance vial terminó en una persecución entre particulares, luego de que una conductora, dedicada a la venta de tortillas de harina, intentó darse a la fuga tras provocar un choque en calles del Fraccionamiento Carranza.

Los hechos se registraron la tarde de este viernes en el cruce de las calles Álvaro Obregón y Andrés S. Viesca, donde Laura Salazar, al volante de un Chevrolet Chevy en color arena, impactó un vehículo Nissan Versa gris conducido por Karla Mireles.

Lejos de detenerse para asumir su responsabilidad, la conductora del Chevy decidió acelerar y huir del lugar, desatando la reacción de la afectada, quien no dudó en ir tras ella, pues alguien tenía que pagar por los daños.

Fue tras varios metros de persecución que Karla logró darle alcance, obligándola a detener la marcha y evitando que escapara.

De inmediato, la afectada solicitó la presencia de las autoridades, arribando elementos del Departamento de Control de Accidentes, quienes se encargaron de tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar el peritaje correspondiente.

Tras evaluar los daños y las circunstancias del incidente, los oficiales procedieron a asegurar a Laura Salazar, quien fue trasladada a las instalaciones de la Comandancia Municipal.

Será en dicha instancia donde la conductora deberá responder por los daños ocasionados, buscando llegar a un acuerdo con la parte afectada para la reparación correspondiente.